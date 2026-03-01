ЗАРЕЖДАНЕ...
Юбилей бележи изборът на Девойка "Кюстендилска пролет"
© ФОКУС
Тогава 14 прекрасни пролетни момичета ще сбъднат своите мечти, като се качат на голямата сцена и споделят с многобройната публика своите трепети и вълнения в първите пролетни дни на 2026 година. Претендентките за титлата са на възраст от 16 до 18 години и са възпитанички на местни гимназии.
Традицията по тържественото посрещане на пролетта в Кюстендил води началото си от древни времена. През 1966 година е поставено началото на избора на Девойка "Кюстендилска пролет“ – първия конкурс за красота в България, в който участничките се представят в народни носии, съчетавайки красотата на традицията с живия дух на съвременността.
Тази година се отбелязва юбилей – 60 години от първия избор на пролетната девойка – символ на младостта, надеждата и красотата. Очаква ни пореден празник, съчетаващ традиция и модерност и представящ красивото лице на Кюстендил.
Община Кюстендил е подготвила богата празнична програма, изпълнена с много емоции и вълнуващи моменти. Кулминацията ще бъде на 21 март – официалния празник на град Кюстендил, когато новоизбраната девойка и нейните подгласнички ще приемат от своите предшественички символите на града – минералната вода, плодовете и хляба – знаци на здраве, плодородие и благоденствие.
Още от категорията
/
Банскалийка е единствената българска представителка в Зимните параолимпийски игри в Милано-Кортина 2026
27.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ясно е кой ще организира изборите в Кюстендилско
09:04 / 28.02.2026
Млад фотограф представя своя творчески свят в Кюстендил
09:11 / 28.02.2026
Храм пази паметта на св. Теодор Тирон край Кюстендил
09:13 / 28.02.2026
Конни надбягвания събират жителите на Сапарева баня за Тодоровден...
07:58 / 28.02.2026
16 години затвор след убийство в Кюстендил
18:23 / 27.02.2026
Мнима адвокатка измами кюстендилец
15:46 / 27.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.