В Кюстендил беше поставено началото на пролетните празници, предаде. В първия ден на март бяха обявени четиринадесетте момичета, които тази година ще участват във впечатляващата церемония по избора на Девойка "Кюстендилска пролет“ 2026. Тя ще се състои на 14 март от 19.00 часа на площад "Велбъжд“.Тогава 14 прекрасни пролетни момичета ще сбъднат своите мечти, като се качат на голямата сцена и споделят с многобройната публика своите трепети и вълнения в първите пролетни дни на 2026 година. Претендентките за титлата са на възраст от 16 до 18 години и са възпитанички на местни гимназии.Традицията по тържественото посрещане на пролетта в Кюстендил води началото си от древни времена. През 1966 година е поставено началото на избора на Девойка "Кюстендилска пролет“ – първия конкурс за красота в България, в който участничките се представят в народни носии, съчетавайки красотата на традицията с живия дух на съвременността.Тази година се отбелязва юбилей – 60 години от първия избор на пролетната девойка – символ на младостта, надеждата и красотата. Очаква ни пореден празник, съчетаващ традиция и модерност и представящ красивото лице на Кюстендил.Община Кюстендил е подготвила богата празнична програма, изпълнена с много емоции и вълнуващи моменти. Кулминацията ще бъде на 21 март – официалния празник на град Кюстендил, когато новоизбраната девойка и нейните подгласнички ще приемат от своите предшественички символите на града – минералната вода, плодовете и хляба – знаци на здраве, плодородие и благоденствие.