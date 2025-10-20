ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
Проектът ще допринесе за по-добро състояние на местообитанията и ще осигури по-богата хранителна база за кафявата мечка чрез засаждане на фиданки от горскоплодни видове. Договорът за финансиране е на стойност 6 119 987,74 лв., подписан през септември 2025 г., със срок за изпълнение 36 месеца. Това е единственият проект сред тези на шестте държавни горски предприятия у нас, който предвижда работа по всички целеви мерки от процедура BG16FFPR002-3.005, както и дейности в три региона за планиране: Югозападен, Северен централен и Южен централен.
По време на пресконференция стана ясно, че изпълнението ще обхване различни горски територии на предприятието. В зоните от "Натура 2000“ издънките ще се премахват, а поникналите от семена видове ще се запазват и развиват. Отстранените издънки, които нямат дърводобивна стойност, ще останат на място и ще служат като "защита“ срещу бъдещо покълване. Насажденията, получени само от семена, са значително по-устойчиви и подобряват състава на горите и тяхната адаптация към климатичните промени.
Всичко това ще се извършва със съдействието на учени, които ще изследват развитието на семенните култури. За премахването на издънките проектът предвижда закупуване на техника и инструменти, както и участие на доброволци -основно ученици в лесотехнически специалности. Подобни средни училища на територията на ЮЗДП има в Банско и Берковица.
Проектът обхваща площ от малко над 4 000 хектара - а къде са мечките в този проект, попитаха журналисти.
От отговора стана ясно, че за да бъдат защитени по-устойчивите гори от семената, които растат в пъти по-бързо от изтощените след многократна сеч издънки, горските обитатели като кафявата мечка ще бъдат изтласквани към по-горните части на горите.
На въпрос: "Как ще стане това? - чрез "лакомства““, отговорът беше:
Ще се засаждат горскоплодни видове, като дива круша, например, които да създадат естествена бариера срещу навлизането на мечките в развиващата се устойчива гора. Ефектът е двоен: ще се понижи въздействието на слизащи в населени места и вилни зони хищници, като така се защитава човекът, домашните животни и частната собственост.
"Целта е част от горите да се превърнат в семенни и да предадем по-здрави гори на следващото поколение“, подчерта заместник-директорът Даков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: