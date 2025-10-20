Новини
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
Автор: Георги Кирилов 14:53Коментари (0)37
©
Югозападното държавно предприятие стартира работата по проект "Изпълнение на мерки 46, 47, 48 и 49 и 74 (част I) от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 в Югозападна България“, финансиран по процедура BG16FFPR002-3.005 на Програма "Околна среда“ 2021–2027. Инициативата цели да подобри природозащитното състояние на горските природни местообитания на територията на предприятието чрез лесовъдски намеси и пилотни дейности за трансформация на издънкови насаждения в семенни, повишаване устойчивостта на горите към климатичните промени и оптимизиране на видовия им състав. Очакваните интервенции обхващат 4 179,7 хектара.

Проектът ще допринесе за по-добро състояние на местообитанията и ще осигури по-богата хранителна база за кафявата мечка чрез засаждане на фиданки от горскоплодни видове. Договорът за финансиране е на стойност 6 119 987,74 лв., подписан през септември 2025 г., със срок за изпълнение 36 месеца. Това е единственият проект сред тези на шестте държавни горски предприятия у нас, който предвижда работа по всички целеви мерки от процедура BG16FFPR002-3.005, както и дейности в три региона за планиране: Югозападен, Северен централен и Южен централен.

По време на пресконференция стана ясно, че изпълнението ще обхване различни горски територии на предприятието. В зоните от "Натура 2000“ издънките ще се премахват, а поникналите от семена видове ще се запазват и развиват. Отстранените издънки, които нямат дърводобивна стойност, ще останат на място и ще служат като "защита“ срещу бъдещо покълване. Насажденията, получени само от семена, са значително по-устойчиви и подобряват състава на горите и тяхната адаптация към климатичните промени.

Всичко това ще се извършва със съдействието на учени, които ще изследват развитието на семенните култури. За премахването на издънките проектът предвижда закупуване на техника и инструменти, както и участие на доброволци -основно ученици в лесотехнически специалности. Подобни средни училища на територията на ЮЗДП има в Банско и Берковица.

Проектът обхваща площ от малко над 4 000 хектара - а къде са мечките в този проект, попитаха журналисти.

От отговора стана ясно, че за да бъдат защитени по-устойчивите гори от семената, които растат в пъти по-бързо от изтощените след многократна сеч издънки, горските обитатели като кафявата мечка ще бъдат изтласквани към по-горните части на горите.

На въпрос: "Как ще стане това? - чрез "лакомства““, отговорът беше:

Ще се засаждат горскоплодни видове, като дива круша, например, които да създадат естествена бариера срещу навлизането на мечките в развиващата се устойчива гора. Ефектът е двоен: ще се понижи въздействието на слизащи в населени места и вилни зони хищници, като така се защитава човекът, домашните животни и частната собственост.

"Целта е част от горите да се превърнат в семенни и да предадем по-здрави гори на следващото поколение“, подчерта заместник-директорът Даков.






