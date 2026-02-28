Ясен е съставът на Районната избирателна комисия в Кюстендил, натоварена с подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 година, предаде. Окончателното решение е взето от Централната избирателна комисия, след като на проведените консултации при областния управител на Кюстендил не беше постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.Председател на РИК е Венцеслав Механджийски. Заместник-председатели са Илияна Костова, Огнян Иванов, Цветанка Харалампиева и Любчо Върбички. За секретар е определена Ани Караджинова-Кьосева.Членове на комисията са Десислава Костадинова-Стоянова, Миглена Николова, Румяна Сергиева-Димитрова, Красимира Андонова, Александра, Венета Ангелова и Елица Панева.Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 февруари 2026 година.