ЗАРЕЖДАНЕ...
Ясно е кой ще организира изборите в Кюстендилско
© ФОКУС
Председател на РИК е Венцеслав Механджийски. Заместник-председатели са Илияна Костова, Огнян Иванов, Цветанка Харалампиева и Любчо Върбички. За секретар е определена Ани Караджинова-Кьосева.
Членове на комисията са Десислава Костадинова-Стоянова, Миглена Николова, Румяна Сергиева-Димитрова, Красимира Андонова, Александра, Венета Ангелова и Елица Панева.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 февруари 2026 година.
Още по темата
/
Уволненият директор на "Медицински надзор": Това е изцяло политическо решение, което няма нищо общо с моята експертиза
27.02
Нидал Алгафари: Служебният кабинет подменя всичко, което може, за да организира "честни избори" тип "ала-бала"
26.02
Георги Кандев: В МВР ще работи щаб, който да координира работата на структурите на министерството по време на изборите
26.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
16 години затвор след убийство в Кюстендил
18:23 / 27.02.2026
Мнима адвокатка измами кюстендилец
15:46 / 27.02.2026
Болницата в Кюстендил с кампания срещу коварно заболяване
15:25 / 27.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.