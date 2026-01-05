ЗАРЕЖДАНЕ...
Ясни са победителите в тазгодишното издание на Станчинарските игри в Петрич
След попълване на анкетните карти за представянето на всяка една група, ръководителите решиха:
I място – група "Дълбошница“ с р-л Красимир Пантазиев
II място – група "Виздол“ с ръководители Андон Иванов и Димитрина Чиликова
III място – група "Изток“ с р-л Иван Георгиев
Най-малкият участник тази година на Станчинарските игри е бил Теодор Милушев – на 52 дни, от група "Шарон“
Най-възрастните участници са били Автоном Гръбчев – на 80 г. от група "Казармите“ и Симеон Айдаров – на 80 г. от група "Златна фея“
Отличени бяха също:
Станчинарска група "Казармите“ с р-л Алеко Трайков – Най-добре представен обичай
Станчинарска група "Поляните“ с р-л Атанас Тодоров – Най-атрактивни арапи
Станчинарска група "Шарон“ с р-л Никола Хаджиев – Най-атрактивни маски
Станчинарска група "Дълбошница“ с р-л Иван Яръмов – Най-атрактивни баба и дядо
Станчинарска група "Център“ с р-л Манчо Трайков – Най-атрактивен дявол
Станчинарска група "Веселяците“ с р-л Сегрей Асенов – Най-атрактивен пепеляш
Станчинарска група "Поляните“ с р-л Христо Динев – Най-атрактивен болен здрав носи
Станчинарска група "Братя Соколови“ с р-л Симо Соколов – Най-атрактивни мечка и мечкар
Станчинарска група "Златна фея“ с р-л Николай Айдаров – Най-атрактивни булка и младоженец
Община Петрич благодари на всички ръководители и участници – деца, младежи и възрастни, за огромния труд, който полагат, за да бъдат съхранени и предадени традициите на нашия Петрич!
