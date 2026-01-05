Ясни са победителите в тазгодишното издание на Станчинарските игри в Петрич. Класирането извършиха самите ръководители на станчинарски групи, както беше решено на проведени по-рано работни срещи с тях.След попълване на анкетните карти за представянето на всяка една група, ръководителите решиха:I място – група "Дълбошница“ с р-л Красимир ПантазиевII място – група "Виздол“ с ръководители Андон Иванов и Димитрина ЧиликоваIII място – група "Изток“ с р-л Иван ГеоргиевНай-малкият участник тази година на Станчинарските игри е бил Теодор Милушев – на 52 дни, от група "Шарон“Най-възрастните участници са били Автоном Гръбчев – на 80 г. от група "Казармите“ и Симеон Айдаров – на 80 г. от група "Златна фея“Отличени бяха също:Станчинарска група "Казармите“ с р-л Алеко Трайков – Най-добре представен обичайСтанчинарска група "Поляните“ с р-л Атанас Тодоров – Най-атрактивни арапиСтанчинарска група "Шарон“ с р-л Никола Хаджиев – Най-атрактивни маскиСтанчинарска група "Дълбошница“ с р-л Иван Яръмов – Най-атрактивни баба и дядоСтанчинарска група "Център“ с р-л Манчо Трайков – Най-атрактивен дяволСтанчинарска група "Веселяците“ с р-л Сегрей Асенов – Най-атрактивен пепеляшСтанчинарска група "Поляните“ с р-л Христо Динев – Най-атрактивен болен здрав носиСтанчинарска група "Братя Соколови“ с р-л Симо Соколов – Най-атрактивни мечка и мечкарСтанчинарска група "Златна фея“ с р-л Николай Айдаров – Най-атрактивни булка и младоженецОбщина Петрич благодари на всички ръководители и участници – деца, младежи и възрастни, за огромния труд, който полагат, за да бъдат съхранени и предадени традициите на нашия Петрич!