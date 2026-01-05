Сподели close
Ясни са победителите в тазгодишното издание на Станчинарските игри в Петрич. Класирането извършиха самите ръководители на станчинарски групи, както беше решено на проведени по-рано работни срещи с тях.

След попълване на анкетните карти за представянето на всяка една група, ръководителите решиха:

I място – група "Дълбошница“ с р-л Красимир Пантазиев

II място – група "Виздол“ с ръководители Андон Иванов и Димитрина Чиликова

III място – група "Изток“ с р-л Иван Георгиев

Най-малкият участник тази година на Станчинарските игри е бил Теодор Милушев – на 52 дни, от група "Шарон“

Най-възрастните участници са били Автоном Гръбчев – на 80 г. от група "Казармите“ и Симеон Айдаров – на 80 г. от група "Златна фея“

Отличени бяха също:

Станчинарска група "Казармите“ с р-л Алеко Трайков – Най-добре представен обичай

Станчинарска група "Поляните“ с р-л Атанас Тодоров – Най-атрактивни арапи

Станчинарска група "Шарон“ с р-л Никола Хаджиев – Най-атрактивни маски

Станчинарска група "Дълбошница“ с р-л Иван Яръмов – Най-атрактивни баба и дядо

Станчинарска група "Център“ с р-л Манчо Трайков – Най-атрактивен дявол

Станчинарска група "Веселяците“ с р-л Сегрей Асенов – Най-атрактивен пепеляш

Станчинарска група "Поляните“ с р-л Христо Динев – Най-атрактивен болен здрав носи

Станчинарска група "Братя Соколови“ с р-л Симо Соколов – Най-атрактивни мечка и мечкар

Станчинарска група "Златна фея“ с р-л Николай Айдаров – Най-атрактивни булка и младоженец

Община Петрич благодари на всички ръководители и участници – деца, младежи и възрастни, за огромния труд, който полагат, за да бъдат съхранени и предадени традициите на нашия Петрич!