Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ясни са победителите от "Пей сърце" в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 19:16Коментари (0)32
© Фокус
Завърши осемнадесетото издание на Международния конкурс за шлагерна песен "Пей сърце" в Кюстендил, предаде "Фокус“. В музикалния форум се включиха над 50 формации и множество индивидуални изпълнители от България и Република Северна Македония, като общият брой на всички участници надхвърли 2000 души.

Председател на журито на конкурса за поредна година бе примата на българската естрада Кристина Димитрова. Музикалното събитие бе открито от кмета на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. Голямата награда беше връчена на Невина Данчева.

Отличия в различните категории получиха още "Сеньо Артист комбо състав“ към 144 СУ "Народни будители“ - София, "Кратовски тамбураши“, ВИГ "Усмивка“ -  София, "Щипяни“ град Щип, Република Северна Македония и други.

Специална награда "Борис Г. Самаринов“ получи Марина Тодорова от читалище "Братство 1869“ - Кюстендил. Бяха присъдени 3 едногодишни стипендии на Катя Василева от Бургас, Никол Димитрова Стефанова от София и Карина Димитрова от Кюстендил. Награди целева финансова подкрепа получават Карина Петрова, Карина Божкова и Живко Златанов.

Всички участници в конкурса получиха плакет и диплом за отлично представяне.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
09:19 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
12:46 / 30.08.2025
Части от Благоевградска и Кюстендилска области са предупредени за утре
Части от Благоевградска и Кюстендилска области са предупредени за утре
12:25 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
09:53 / 30.08.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
08:15 / 30.08.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Бойни спортове
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Туризъм
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: