|Ясни са победителите от "Пей сърце" в Кюстендил
Председател на журито на конкурса за поредна година бе примата на българската естрада Кристина Димитрова. Музикалното събитие бе открито от кмета на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. Голямата награда беше връчена на Невина Данчева.
Отличия в различните категории получиха още "Сеньо Артист комбо състав“ към 144 СУ "Народни будители“ - София, "Кратовски тамбураши“, ВИГ "Усмивка“ - София, "Щипяни“ град Щип, Република Северна Македония и други.
Специална награда "Борис Г. Самаринов“ получи Марина Тодорова от читалище "Братство 1869“ - Кюстендил. Бяха присъдени 3 едногодишни стипендии на Катя Василева от Бургас, Никол Димитрова Стефанова от София и Карина Димитрова от Кюстендил. Награди целева финансова подкрепа получават Карина Петрова, Карина Божкова и Живко Златанов.
Всички участници в конкурса получиха плакет и диплом за отлично представяне.
