Ясни са най-харесваните кадри от фотоконкурса на фестивала "Симитли – Древната земя на кукерите"
След като конкурсните фотографии бяха публикувани във фейсбук страницата на "Симитли.Инфо“, именно публиката определи победителите чрез харесвания. Кадрите предизвикаха голям интерес и събраха стотици реакции, доказвайки още веднъж силата на живата традиция и нейното въздействие.
След крайния срок за гласуване са ясни първите три снимки, събрали най-голяма подкрепа от аудиторията. Победител в конкурса, с най-много харесвания, е фотографията на Тодор Тодоров. На второ място се класира снимката с автор Николай Васев, а третото място зае фотографията на Димитър Георгиев Костов.
Първите три снимки, събрали най-много харесвания, ще получат награди, като признание за таланта, усета и способността на авторите да уловят духа на вековната кукерска традиция, която се е харесала и на публиката.
Фестивалът "Симитли – Древната земя на кукерите“ за пореден път показа, че е не просто събитие, а жива емоция, която вдъхновява и продължава да живее в хората, в обичаите и в кадрите.
