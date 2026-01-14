Установена е причината за, предаде. По информация на Областната дирекция на МВР – Кюстендил инцидентът е възникнал вследствие на късо съединение във включена електрическа печка за отопление.При пристигането на екипите на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ домуващите са били своевременно изведени от сградата. Унищожен е елемент от мебелировката на стая, а около 20 кв. м стени са опушени. Сградата е спасена и няма пострадали хора.През изминалото денонощие огнеборците са реагирали и на още два сигнала за пожари. Единият е възникнал вследствие на самозапалване в комин, а другият – поради небрежност. При двата инцидента не са допуснати материални щети.