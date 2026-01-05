ЗАРЕЖДАНЕ...
Януари в Кюстендил – месец на памет, култура и история
© ФОКУС
Началото ще бъде поставено на 16 януари от 11.00 часа в читалище "Братство“ с отбелязването на годишнината от рождението на поета Биньо Иванов. Събитието ще даде старт и на двадесетото издание на Националния литературен конкурс, посветен на кюстендилския поет – утвърдена културна проява с национално значение.
На 19 януари от 11.00 часа читалище "Пробуда“ ще бъде домакин на честването по повод 143 години от рождението на композитора и диригент Тодор Наумов. В същото читалище, на 28 януари от 11.00 часа, ще бъдат отбелязани и 173 години от рождението на именития кюстендилец Ефрем Каранов – просветен деец, фолклорист и етнограф, оставил трайна следа в духовната история на региона.
Особено тържествено Кюстендил ще отбележи 148 години от Освобождението на града от османско иго. На 29 януари от 12.00 часа ще се проведе празнично шествие от площад "Велбъжд“ до паметника на Ильо войвода, където ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност. По-рано същия ден, от 10.30 часа, жителите на село Соволяно също ще се включат в отбелязването на тази значима дата.
Празничната програма ще продължи на 29 януари от 18.00 часа с тържествен концерт в читалище "Пробуда“. В дните от 29 до 31 януари Регионалният исторически музей – Кюстендил ще организира детска музейна работилница на тема "Освободителите на Кюстендил“, насочена към най-младата аудитория.
Кулминацията на честванията ще бъде на 31 януари от 11.00 часа пред къща музей "Ильо войвода“, където ще се състои въздействаща историческа възстановка, посветена на Освобождението на Кюстендил.
Още от категорията
/
Търговците знаят ли, че един лев не е равен на едно евро?: Спекула с цените на паркинг в Плевен
09:08
В новогодишната нощ: Подготвени ли са заведенията в Банско и техните клиенти за новата валута?
31.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
17 решения на общинските съвети в Кюстендилско извън закона
13:46 / 04.01.2026
Кюстендил се готви за Богоявление
14:40 / 03.01.2026
Десетки акции за "Ангелите от планината" от Дупница
13:29 / 03.01.2026
ПСС: Опасно е! Има паднали снежни дъски в района на Седемте рилск...
10:50 / 03.01.2026
Предупредиха за лавинна опасност в Пирин
09:59 / 03.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.