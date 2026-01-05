Няколко значими годишнини ще оживят културния живот на Кюстендил през януари, предаде. В културния календар на Община Кюстендил за първия месец на 2026 година са включени редица събития, посветени на изтъкнати личности и ключови моменти от историята на града.Началото ще бъде поставено на 16 януари от 11.00 часа в читалище "Братство“ с отбелязването на годишнината от рождението на поета Биньо Иванов. Събитието ще даде старт и на двадесетото издание на Националния литературен конкурс, посветен на кюстендилския поет – утвърдена културна проява с национално значение.На 19 януари от 11.00 часа читалище "Пробуда“ ще бъде домакин на честването по повод 143 години от рождението на композитора и диригент Тодор Наумов. В същото читалище, на 28 януари от 11.00 часа, ще бъдат отбелязани и 173 години от рождението на именития кюстендилец Ефрем Каранов – просветен деец, фолклорист и етнограф, оставил трайна следа в духовната история на региона.Особено тържествено Кюстендил ще отбележи 148 години от Освобождението на града от османско иго. На 29 януари от 12.00 часа ще се проведе празнично шествие от площад "Велбъжд“ до паметника на Ильо войвода, където ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност. По-рано същия ден, от 10.30 часа, жителите на село Соволяно също ще се включат в отбелязването на тази значима дата.Празничната програма ще продължи на 29 януари от 18.00 часа с тържествен концерт в читалище "Пробуда“. В дните от 29 до 31 януари Регионалният исторически музей – Кюстендил ще организира детска музейна работилница на тема "Освободителите на Кюстендил“, насочена към най-младата аудитория.Кулминацията на честванията ще бъде на 31 януари от 11.00 часа пред къща музей "Ильо войвода“, където ще се състои въздействаща историческа възстановка, посветена на Освобождението на Кюстендил.