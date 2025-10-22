ЗАРЕЖДАНЕ...
|WP: Тръмп е обвинен в злоупотреба с власт заради преустройството на Белия дом
Във вторник по-голямата част от историческата сграда беше разрушена, за да се освободи място за планираната от президента Тръмп бална зала с площ от 8,4 хиляди квадратни метра. Решението за мащабна реконструкция предизвика критики от страна на обществени организации, експерти по опазване на историческото наследство и демократи, които твърдят, че процесът не е достатъчно прозрачен.
Политическият анализатор Марта Джойнт Кумар заявява: "Те го разрушават. И тези промени са необратими. Те унищожават тази история завинаги“. Националният фонд за опазване на историческото наследство призова администрацията и Националната служба за паркове да спрат разрушаването, докато не бъдат изпълнени всички необходими публични процедури.
В Белия дом обвиненията се смятат за преувеличени, като се припомня, че много предишни президенти също са променяли и модернизирали резиденцията "в съответствие с нуждите на времето“. Представители на администрацията подчертават, че финансирането на проекта е изцяло частно, а самата бална зала ще бъде "необходимо и смело допълнение“ към президентската резиденция.
Доналд Тръмп настоява, че строителството на балната зала няма да засегне основната сграда на Белия дом, като подчертава: "Това няма да пречи на настоящата сграда. Тя ще бъде в близост, но няма да се допира до нея – и ще се отнася с уважение към съществуващата сграда, която много обичам“.
Служител на Белия дом заявява, че историческите артефакти от източното крило, включително предмети от офиса на Розалин Картър, са запазени и съхранявани под контрола на Националната служба за паркове и Асоциацията за история на Белия дом. В същото време публичните обиколки на Белия дом бяха преустановени за неопределен период от време поради строителните работи.
Екипи от строители започнаха демонтажа на източното крило на Белия дом. Работниците планират да построят на това място нова бална зала с капацитет 650 души.
Коментари (0)
