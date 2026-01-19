Вчера, около 01:58 часа през нощта е получен сигнал за пожар в къща в село Добри лаки, община Струмяни. Погасен е от екип на РСПБЗН-Сандански.При пожара е починал 77-годишен мъж от селото, който е обитавал къщата. Пожарът е възникнал от печка на твърдо гориво.