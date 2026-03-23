В обедните часове на вчера на тел. 112 е получено съобщение, че в района на ул. "Самуилова крепост“ в град Петрич има паднал човек, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.Същият е заявил, че непознат за него мъж го повалил на земята и му отнел сумата от около 30 евро.От работещите по случая полицейски служители е установено, че мъжът е на 86-години от град Петрич, а извършител на деянието е 44-годишен мъж от село Ново Ходжово.За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.