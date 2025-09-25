ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Възпитаници на Спортното училище в Кюстендил на гости в Съдебната палата
Учениците от Спортното училище, от 8 – 9 и 10 клас попълниха няколко анкети. Благодарение на отговорите им и дискусията по тях, те вече са наясно, че всичко, което се появява на чужд екран, вече не е лично / скрийншот / и може да бъде препратено. Снимките/ видеото трудно се изтриват от интернет, трябва да се изпращат само ако хората в тях са съгласни с това.
Препоръката на немската организация с нестопанска цел "Харта 22“ е учениците да проявяват повече критичност към заявките за приятелства, които получават в социалните мрежи и да преценяват – наистина ли човека с поканата трябва да може да чете всичките им публикации и да вижда всяка тяхна снимка / видео?
Чрез проекта "Свободата да знаеш“, учениците бяха посъветвани паролите им в социални медии да бъдат различни и да се сменяват често.
Ако възникне проблем – неприлични предложения, опити за принуда, закани към личността, е необходимо веднага да се информират хора, на които имат доверие / родителите, учител, полиция /, но в никакъв случай да не се прави опит за самостоятелно решение на проблема или да се чака, той да отпадне във времето.
Председателят на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова им представи презентация за наказателно правните последици от престъпления като: клевета, обида, следене, принуда, склоняване към участие в проституция или за създаване на порнографски материали, като им даде примери от дела, разглеждани в Окръжен съд Кюстендил.
Учениците бяха поздравени и от името на Мария Димчева – юрист и правозащитник, създател и управител на немската организация "Харта 22“, която подготви видеата и образователните материали по проекта.
Гостите от Спортното училище проявиха интерес за снимка с тога на съдия, като съдебен състав от Окръжен съд и със съдействието на "Съдебна охрана“ разгледаха помещенията на арестанти в Съдебната палата.
Проектът "Свободата да знаеш“ е част от Образователната програма на ВСС и МОН и е в синхрон с ученическия конкурс на Окръжен съд Кюстендил и районните съдилища "В страната на Справедливостта“, както с проекта против агресията и насилието в училище "Да не се нападаме! Да си помагаме!“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
14:32 / 23.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: