© Фокус виж галерията Председателят на Окръжен съд Кюстендил, съдия Пенка Братанова проведе среща с ученици от Спортно училище "Васил Левски“ - гр. Кюстендил, като част от образователния проект "Свободата да знаеш“, изпълняван съвместно с немската организация с нестопанска цел "Харта 22“, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил. Киберсигурност, човешките права на подрастващите в контакт със социалните медии, повишените рискове от нарушаване на тези права, правните средства за защита и наказателнo - правните последици предвидени в Наказателния кодекс, бяха теми на срещата с учениците. Те бяха водени от учителите Невина Къралиева / по История и цивилизация / и Гергана Колева по / Биология и химия /.



Учениците от Спортното училище, от 8 – 9 и 10 клас попълниха няколко анкети. Благодарение на отговорите им и дискусията по тях, те вече са наясно, че всичко, което се появява на чужд екран, вече не е лично / скрийншот / и може да бъде препратено. Снимките/ видеото трудно се изтриват от интернет, трябва да се изпращат само ако хората в тях са съгласни с това.



Препоръката на немската организация с нестопанска цел "Харта 22“ е учениците да проявяват повече критичност към заявките за приятелства, които получават в социалните мрежи и да преценяват – наистина ли човека с поканата трябва да може да чете всичките им публикации и да вижда всяка тяхна снимка / видео?



Чрез проекта "Свободата да знаеш“, учениците бяха посъветвани паролите им в социални медии да бъдат различни и да се сменяват често.



Ако възникне проблем – неприлични предложения, опити за принуда, закани към личността, е необходимо веднага да се информират хора, на които имат доверие / родителите, учител, полиция /, но в никакъв случай да не се прави опит за самостоятелно решение на проблема или да се чака, той да отпадне във времето.



Председателят на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова им представи презентация за наказателно правните последици от престъпления като: клевета, обида, следене, принуда, склоняване към участие в проституция или за създаване на порнографски материали, като им даде примери от дела, разглеждани в Окръжен съд Кюстендил.



Учениците бяха поздравени и от името на Мария Димчева – юрист и правозащитник, създател и управител на немската организация "Харта 22“, която подготви видеата и образователните материали по проекта.



Гостите от Спортното училище проявиха интерес за снимка с тога на съдия, като съдебен състав от Окръжен съд и със съдействието на "Съдебна охрана“ разгледаха помещенията на арестанти в Съдебната палата.



Проектът "Свободата да знаеш“ е част от Образователната програма на ВСС и МОН и е в синхрон с ученическия конкурс на Окръжен съд Кюстендил и районните съдилища "В страната на Справедливостта“, както с проекта против агресията и насилието в училище "Да не се нападаме! Да си помагаме!“.