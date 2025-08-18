Възможност за здравни пунктове в кюстендилските села

© Фокус Кметовете и кметските наместници на малките населени места в община Кюстендил проведоха редовното си месечно съвещание, предаде "Фокус“. На него управниците на селата бяха запознати с възможността да се разкриват здравни пунктове. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов посочи, че ще се направи всичко възможно да се кандидатства до крайния срок, който е 24 септември.



"Ще е трудно, но ще се опитаме да обхванем максимално повече села, в които да поставим преместваеми обекти за здравни услуги. В тя ще има лекарски кабинет, чакалня и манипулационно. Условието е в селото да няма разкрита лекарска практика. Другото условие е да бъде за села с над 100 души“, допълни инж. Огнян Атанасов.



По думите му са набелязани 22 села, в които може да се действа. Предстои да се намерят и подходящи терени, след което да се кандидатства.



Кметът на село Соволяно Пламен Илиев заяви, че в рамките на месечното съвещание е обсъдена забраната за ползване на пиротехнически изделия по време на обявения пожароопасен сезон. Коментирана е и темата за опазването на селскостопанската продукция и обществения ред.



До края на месец ще бъдат изготвени графици за монтиране на камери за видеонаблюдение. Кметовете са обсъдили темата и за липсата на вода за питейно-битови нужди. Призивът е водата да се пести и да не се ползва за напояване. Около 20 души вече са глобени, защото са ползвали питейната вода за други нужди.