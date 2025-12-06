В навечерието на светлите коледни и новогодишни празници Разлог отново засия в топлината на светлината и надеждата.В новото културно пространство край езерото, обляно в отблясъците на празничните светлини, коледните звезди блеснаха и се огледаха в спокойните води — като символ на надеждата и вярата, че идват добри и щастливи дни.Детските усмивки и ясни гласчета изпълниха пространството с песен и радост.И пяха, и танцуваха, и свещички – с молитва към небесата държаха в малките си ръце децата от всички начални училища на Разлог.Церемонията по запалването на коледните светлини умело "дирижираше“ водещата Лили Бонкова. И запя хор от над 38 деца от Начално училище "Св. св. Кирил и Методий“:"Тихо, тихо стъпки бродят в снега.И изгря във небето звезда,И огря тази коледна вечер.Някой спира вън пред тъмния праг.Кой ли, кой ли кара тежкия впряг?Светъл старец цял потънал във смях,Носи, носи, носи дарове пак...“Кая Коюмджиева от НУ "Яне Сандански“ припомни едно от любимите български стихотворения " Рождество“ на поета Григор Угаров. "Тиха нощ, свята нощ“ изпя Виктория Кутина - заедно – с публиката, а красивите джуджета на ОУ "Никола Парапунов“ танцуваха на "Коледни звънчета“ и пяха "КОЛЕДА ДА БЪДЕ“.Кметът на Община Разлог Красимир Герчев поздрави всички присъстващи с пожелание коледната звезда да озари не само градa, но и сърцата ни — да ни води към повече доброта, човечност и светлина през идните дни.И малки, и големи посрещнаха със звънки аплодисменти впечатляващото светлинно шоу, което превърна вечерта в истинска магия.Ароматът на греяно вино и топъл шоколад внесе още уют, а всяко дете получи сладко коледно бастунче — малък жест от Община Разлог, който донесе голяма радост.Коледно вълшебство омагьоса КОЛЕДНОТО ЕЗЕРО и сърцата на всички присъстващи. Зад тази магия стои талантът на режисьора Мартин Влахов и екипите на Община Разлог, на които искрено благодарим.Разлог запали не само празничните си светлини, но и духа на Коледа — топъл, обединяващ и вдъхновяващ.