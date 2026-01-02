В първия ден на 2026 година, в сърцето на "Старчевата“, се случи един изключително емоционален момент – Пепи Копанаров от Крапата махала падна на колене и предложи брак на любимата си, Симона Коюмджиева.С трепет и сълзи от радост, девойката каза заветното "Да“, превръщайки празничния ден в символ на любовта, надеждата и новото начало."Старчевата“ отново показа, че традициите не са само празник на вековната култура, а и място, където се раждат най-чистите човешки емоции.