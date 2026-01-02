ЗАРЕЖДАНЕ...
Вълшебно "Да" по време на кукерския карнавал "Старчевата" в Разлог
С трепет и сълзи от радост, девойката каза заветното "Да“, превръщайки празничния ден в символ на любовта, надеждата и новото начало.
"Старчевата“ отново показа, че традициите не са само празник на вековната култура, а и място, където се раждат най-чистите човешки емоции.
