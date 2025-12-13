Коледният ден в Симитли започна по най-топлия и благороден начин – с благотворителен базар, изпълнен с ръчно изработени коледни украшения, сътворени с много любов от социалните центрове на територията на общината. Пъстрите щандове, искрените усмивки и добрите каузи дадоха началото на един ден, изпълнен с надежда и човечност.Малчуганите от града също се включиха със своя талант – заедно със своите майки, баби и каки те изработваха красиви сурвачки, които блестяха от цветове, живи клонки и орнаменти, носещи духа на българската традиция. Залата ехтеше от смях, творчество и коледно вдъхновение.Следобед празничното настроение изпълни центъра на Симитли, където стотици жители и гости на града се събраха, за да видят как засиява красивата коледна елха. Гласовете на децата и очакването за чудо се смесиха в миг, когато всички посрещнаха Дядо Коледа и Снежанка – този път пристигнали впечатляващо с пожарна кола, което предизвика бурни аплодисменти и възторг, след което отброиха заедно до десет и грейна красивата коледна елха.Мажоретният състав, детският танцов състав "Изворче“, балетна школа "Бонита“ и фолклорният ансамбъл "Веселие“, под ръководството на Калина и Любомир Марянски, превърнаха вечерта в истински празник на красотата и изкуството. Децата и младежите доказаха, че творческата енергия в Симитли е силна, сплотена и вдъхновяваща.Школата по народно пеене с ръководител Елица Боянска пренесе публиката в атмосферата на българската автентичност – с бкрасиви детски гласове, топли мелодии и искреност, която докосна публиката.С особен интерес бе посрещнат дебютът на групата за ударни инструменти към читалището – с ръководител Ивайло Романов – Пелето. Мощните ритми и динамиката, те плениха зрителите на градския площад.Празничната вечер продължи в салона на читалището, където за втори път бе представен благотворителният спектакъл "Търси се приятел“. Събитието подкрепя мисията за изграждане на комбинирана детска площадка в града – кауза, която обединява жителите на Симитли и доказва силата на общността.За радост на най-малките, фирма "Пего Универсал“ осигури вкусна почерпка за всички деца – сладък завършек на един вълшебен ден.Празникът беше споделен от кмета на община Симитли Апостол Апостолов, депутата Стефан Апостолов, общественици, жители и много гости. Площадът блестеше – не само от светлините на елхата, но и от усмивките на малки и големи, които заедно посрещнаха началото на коледната магия.Симитли отново доказва, че когато сърцата са отворени и общността – единна, празниците не просто се отбелязват, а се преживяват.