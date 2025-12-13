ЗАРЕЖДАНЕ...
Вълшебна вечер в Симитли! Градът засия в коледни светлини
©
Малчуганите от града също се включиха със своя талант – заедно със своите майки, баби и каки те изработваха красиви сурвачки, които блестяха от цветове, живи клонки и орнаменти, носещи духа на българската традиция. Залата ехтеше от смях, творчество и коледно вдъхновение.
Следобед празничното настроение изпълни центъра на Симитли, където стотици жители и гости на града се събраха, за да видят как засиява красивата коледна елха. Гласовете на децата и очакването за чудо се смесиха в миг, когато всички посрещнаха Дядо Коледа и Снежанка – този път пристигнали впечатляващо с пожарна кола, което предизвика бурни аплодисменти и възторг, след което отброиха заедно до десет и грейна красивата коледна елха.
Мажоретният състав, детският танцов състав "Изворче“, балетна школа "Бонита“ и фолклорният ансамбъл "Веселие“, под ръководството на Калина и Любомир Марянски, превърнаха вечерта в истински празник на красотата и изкуството. Децата и младежите доказаха, че творческата енергия в Симитли е силна, сплотена и вдъхновяваща.
Школата по народно пеене с ръководител Елица Боянска пренесе публиката в атмосферата на българската автентичност – с бкрасиви детски гласове, топли мелодии и искреност, която докосна публиката.
С особен интерес бе посрещнат дебютът на групата за ударни инструменти към читалището – с ръководител Ивайло Романов – Пелето. Мощните ритми и динамиката, те плениха зрителите на градския площад.
Празничната вечер продължи в салона на читалището, където за втори път бе представен благотворителният спектакъл "Търси се приятел“. Събитието подкрепя мисията за изграждане на комбинирана детска площадка в града – кауза, която обединява жителите на Симитли и доказва силата на общността.
За радост на най-малките, фирма "Пего Универсал“ осигури вкусна почерпка за всички деца – сладък завършек на един вълшебен ден.
Празникът беше споделен от кмета на община Симитли Апостол Апостолов, депутата Стефан Апостолов, общественици, жители и много гости. Площадът блестеше – не само от светлините на елхата, но и от усмивките на малки и големи, които заедно посрещнаха началото на коледната магия.
Симитли отново доказва, че когато сърцата са отворени и общността – единна, празниците не просто се отбелязват, а се преживяват.
Още по темата
/
С коледен концерт в село Баня събират средства за семейство, пострадало при взрив на газова бутилка
12.12
Коледният концерт на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград събра на една сцена талантите от всички школи
10.12
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
06.12
Още от категорията
/
Бернската конвенция и ЕК приветстват напредъка по завършване на АМ "Струма" извън Кресненския пролом
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бернската конвенция и ЕК приветстват напредъка по завършване на А...
22:15 / 12.12.2025
Започна планираният ремонт на закрития плувен басейн в кв. "Елено...
09:58 / 12.12.2025
Дядо Коледа пристига в Симитли за тържественото запалване на коле...
09:58 / 12.12.2025
С коледен концерт в село Баня събират средства за семейство, пост...
09:57 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.