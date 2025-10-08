Новини
Вълнената живопис оживява в галерия "Джамията" в Дупница
Автор: Венцислав Илчев 08:12Коментари (0)62
© Фокус
Архив
Галерия "Джамията“ в Дупница ще посрещне тази вечер самостоятелната изложба "Нишки от вечност“ на талантливата художничка Илияна Дамянова, предаде "Фокус“. Откриването на изложбата е насрочено за 17.30 часа.

Изложбата представя уникалната вълнена живопис на Илияна Дамянова, която се завръща към изкуството след творческа пауза, изпълнена с ново вдъхновение и енергия. Новата колекция на художничката е описана от самата нея като "специален момент, в който са събрани нишките на времето, преживяванията и съзерцанието“.

Илияна Дамянова споделя, че тишината ѝ е проговорила с нови цветове, а в тази тишина се крие истината. За нея "Нишки от вечност“ е разговор със света, в който думите отстъпват място на душата.

Посетителите на изложбата ще имат възможност да се докоснат до една по-различна форма на изразяване чрез вълнена живопис, която впечатлява със своята дълбочина и изразителност. Това е поредната важна стъпка в творческия път на Илияна Дамянова, която очаква гостите с радост и вдъхновение.






