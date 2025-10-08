ЗАРЕЖДАНЕ...
Вълнената живопис оживява в галерия "Джамията" в Дупница
Изложбата представя уникалната вълнена живопис на Илияна Дамянова, която се завръща към изкуството след творческа пауза, изпълнена с ново вдъхновение и енергия. Новата колекция на художничката е описана от самата нея като "специален момент, в който са събрани нишките на времето, преживяванията и съзерцанието“.
Илияна Дамянова споделя, че тишината ѝ е проговорила с нови цветове, а в тази тишина се крие истината. За нея "Нишки от вечност“ е разговор със света, в който думите отстъпват място на душата.
Посетителите на изложбата ще имат възможност да се докоснат до една по-различна форма на изразяване чрез вълнена живопис, която впечатлява със своята дълбочина и изразителност. Това е поредната важна стъпка в творческия път на Илияна Дамянова, която очаква гостите с радост и вдъхновение.
