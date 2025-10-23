ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вулканът Тафтан може да изригне за първи път от 700 000 години насам
Учени съобщават, че вулканът Тафтан, който досега се смяташе за изгаснал, вече показва признаци на активност след стотици хиляди години. Проучването, публикувано в Geophysical Research Letters, установи, че върхът на вулкана се е повдигнал с около 9 см между юли 2023 и май 2024 г. и все още не е спаднал. Изследователите обясняват, че това показва натрупването на значително газово налягане под повърхността.
Според старшия автор на изследването и вулканолог Пабло Гонзалес, "газовете рано или късно ще трябва да се освободят - или бурно, или по-тихо". Гонзалес уверява, че към момента няма непосредствен риск от изригване, но препоръчва вулканът да бъде под внимателно наблюдение. "Това проучване не цели да всява паника сред хората. Това е сигнал за властите в региона да отделят нужните ресурси за проследяването на ситуацията", заяви той пред Live Science.
Местните жители съобщават за изпарения и миризма, усещана на разстояние до 30 мили от върха още през 2023 г.
Вулканът Тафтан, висок 3 940 метра, се издига над група по-малки планини, образувани от кората на Арабския океан, и е най-големият в югоизточен Иран. Учените предполагат, че бързото повдигане може да се дължи на промените в хидротермалната система под вулкана, натрупване на газове или изместване на магма под кратера. Екипът продължава да следи вулкана и работи в сътрудничество с други експерти.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Голям турски актьор с нова роля
22:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: