Вулканът Тафтан може да изригне за първи път от 700 000 години насам

Вулкан, разположен близо до границата между Иран и Пакистан, може да е на прага на първото си изригване от над 700 000 години, сочи ново проучване, предава The Independent.



Учени съобщават, че вулканът Тафтан, който досега се смяташе за изгаснал, вече показва признаци на активност след стотици хиляди години. Проучването, публикувано в Geophysical Research Letters, установи, че върхът на вулкана се е повдигнал с около 9 см между юли 2023 и май 2024 г. и все още не е спаднал. Изследователите обясняват, че това показва натрупването на значително газово налягане под повърхността.



Според старшия автор на изследването и вулканолог Пабло Гонзалес, "газовете рано или късно ще трябва да се освободят - или бурно, или по-тихо". Гонзалес уверява, че към момента няма непосредствен риск от изригване, но препоръчва вулканът да бъде под внимателно наблюдение. "Това проучване не цели да всява паника сред хората. Това е сигнал за властите в региона да отделят нужните ресурси за проследяването на ситуацията", заяви той пред Live Science.



Местните жители съобщават за изпарения и миризма, усещана на разстояние до 30 мили от върха още през 2023 г.



Вулканът Тафтан, висок 3 940 метра, се издига над група по-малки планини, образувани от кората на Арабския океан, и е най-големият в югоизточен Иран. Учените предполагат, че бързото повдигане може да се дължи на промените в хидротермалната система под вулкана, натрупване на газове или изместване на магма под кратера. Екипът продължава да следи вулкана и работи в сътрудничество с други експерти.