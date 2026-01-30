Община Дупница предприема важна стъпка към модернизиране на системата за управление на отпадъците, като започва поетапна подмяна на съдовете за битов отпадък както в града, така и в по-малките населени места, предаде. Основната цел на инициативата е подобряване на качеството на услугата и въвеждане на по-ефективен контрол върху процеса на сметосъбиране.Първата стъпка вече е направена – в общината са получени мостри на нови съдове за отпадъци от единствената фирма, подала оферта по обявената обществена поръчка за доставка на нови, неупотребявани контейнери и кофи. Представени са три различни вида съдове, съобразени с нуждите на домакинствата и съвременните изисквания за разделно събиране.Сред тях са пластмасов контейнер за смесен битов отпадък с вместимост 110 литра, пластмасова кофа за смесен битов отпадък – 120 литра, както и пластмасова БИО кофа за биоразградими отпадъци със същия обем.Нов момент в системата е въвеждането на индивидуален идентификационен номер за всеки съд. Това ще позволи по-добро проследяване, отчетност и контрол, както и по-ефективно планиране на дейностите по сметосъбиране. С мярката общината цели не само по-чиста градска среда, но и по-отговорно управление на отпадъците в дългосрочен план.