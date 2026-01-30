ЗАРЕЖДАНЕ...
Всяка кофа за отпадъци в Дупница ще има свой номер
© ФОКУС
Първата стъпка вече е направена – в общината са получени мостри на нови съдове за отпадъци от единствената фирма, подала оферта по обявената обществена поръчка за доставка на нови, неупотребявани контейнери и кофи. Представени са три различни вида съдове, съобразени с нуждите на домакинствата и съвременните изисквания за разделно събиране.
Сред тях са пластмасов контейнер за смесен битов отпадък с вместимост 110 литра, пластмасова кофа за смесен битов отпадък – 120 литра, както и пластмасова БИО кофа за биоразградими отпадъци със същия обем.
Нов момент в системата е въвеждането на индивидуален идентификационен номер за всеки съд. Това ще позволи по-добро проследяване, отчетност и контрол, както и по-ефективно планиране на дейностите по сметосъбиране. С мярката общината цели не само по-чиста градска среда, но и по-отговорно управление на отпадъците в дългосрочен план.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, причинил тежката кат...
16:15 / 29.01.2026
Регионалната библиотека в Кюстендил с ново ценно дарение
17:57 / 29.01.2026
Кюстендил си спомни пътя към свободата
16:53 / 29.01.2026
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, ...
09:08 / 29.01.2026
Община Гоце Делчев с предупреждение
18:32 / 28.01.2026
С фото-документална изложба в Кюстендил отбелязаха 173 години от ...
18:10 / 28.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.