Всички пътища и улици на територията на община Гоце Делчев са проходими при зимни условия, а почистването продължава без прекъсване.Заради зимната обстановка, натрупаната снежна покривка и ниските температури, апелираме към повишено внимание от страна на всички участници в движението. По-възрастните и трудноподвижни хора, които са изложени на още по-голям риск заради атмосферните условия, да бъдат внимателни и по възможност да не излизат, ако нямат спешна работа.Общинска администрация - Гоце Делчев призовава собствениците на магазини, офиси и заведения да почистят пред тях. Същото трябва да направят и живущите на територията на общината, като почистят тротоарите пред домовете си."За да бъде извършено ефективно и качествено снегопочистване на уличната мрежа в град Гоце Делчев призоваваме водачите на автомобили, които са паркирани на пътното платно да ги преместят и да осигурят нормален достъп на снегопочистващата техника", призоваха от Общината.