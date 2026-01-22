ЗАРЕЖДАНЕ...
Всички пътища и улици на територията на община Гоце Делчев са проходими при зимни условия
© ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Заради зимната обстановка, натрупаната снежна покривка и ниските температури, апелираме към повишено внимание от страна на всички участници в движението. По-възрастните и трудноподвижни хора, които са изложени на още по-голям риск заради атмосферните условия, да бъдат внимателни и по възможност да не излизат, ако нямат спешна работа.
Общинска администрация - Гоце Делчев призовава собствениците на магазини, офиси и заведения да почистят пред тях. Същото трябва да направят и живущите на територията на общината, като почистят тротоарите пред домовете си.
"За да бъде извършено ефективно и качествено снегопочистване на уличната мрежа в град Гоце Делчев призоваваме водачите на автомобили, които са паркирани на пътното платно да ги преместят и да осигурят нормален достъп на снегопочистващата техника", призоваха от Общината.
Още по темата
В условията на интензивен снеговалеж безопасността в зимния курорт Банско зависи не само от работата на почистващите служби, но и от гражданите
11:06
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Родилното отделение в Разлог получи най-висок клас кардиотокограф...
19:57 / 21.01.2026
Кюстендилска гимназия отбеляза Деня на прегръдката
18:49 / 21.01.2026
Празнична атмосфера и в болницата в Гоце Делчев на Бабинден
18:49 / 21.01.2026
Големи подаръци за първото бебе на Сандански за годината
14:50 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.