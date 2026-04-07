На територията на Кюстендил започва организирано събиране на зелен отпадък. Това съобщиха за ФОКУС от Община Кюстендил. Инициативата има за цел да подобри чистотата в града и да улесни гражданите при изхвърлянето на биоразградими отпадъци от домакинствата.

Зеленият отпадък ще се събира два пъти седмично – всеки понеделник и петък до обяд.

Гражданите трябва да поставят отпадъка до съдовете за битови отпадъци (тип "Мева“ или тип "Бобър“), както и в обособените празни пространства ("джобове“) по тротоарите.

В обхвата на услугата се включват градински отпадъци, клони и храсти, окосена трева, листна маса, както и други биоразградими зелени отпадъци от домакинствата.

От общината уточняват, че клоните трябва да бъдат с диаметър до 3 см и по възможност нарязани или подготвени за по-лесно транспортиране.