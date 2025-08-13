ЗАРЕЖДАНЕ...
|Все повече кюстендилци държат в ръцете си здравните си досиета
РЗИ – Кюстендил провежда кампания с цел популяризиране на електронното здравно досие и приложението "еЗдраве“. Днес, от 10.00 часа до 13.00 часа кампанията ще бъде проведена на партера на Общинска поликлиника Кюстендил.
Мобилното приложение дава достъп до всички въведени в Националната здравноинформационна система електронни документи - прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания, личен здравен картон.
Приложението е надградено с модул "Дългосрочна грижа за пациента“, който подпомага управлението на процеси, свързани с профилактика и скрининг, медицински рискове и хронични състояния.
Целта е да се осигури персонализирана и проактивна помощ за потребителите, така че да бъдат подкрепени в стремежа си към по-дълъг и пълноценен живот.
