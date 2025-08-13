Новини
Все повече кюстендилци държат в ръцете си здравните си досиета
© Фокус
Архив
Все повече жители на област Кюстендил ползват мобилното приложение "еЗдраве“, което предоставя на всеки гражданин възможност за персонализиран достъп до личното електронно здравно досие, предаде "Фокус“. Броят на сдвоените устройства се увеличава и все повече жители от областта държат в ръцете си своите електронни здравни досиета, а родителите на деца до 18 години разполагат с достъп и до детското здравно досие.

РЗИ – Кюстендил провежда кампания с цел популяризиране на електронното здравно досие и приложението "еЗдраве“. Днес, от 10.00 часа до 13.00 часа кампанията ще бъде проведена на партера на Общинска поликлиника Кюстендил.

Мобилното приложение дава достъп до всички въведени в Националната здравноинформационна система електронни документи - прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания, личен здравен картон.

Приложението е надградено с модул "Дългосрочна грижа за пациента“, който подпомага управлението на процеси, свързани с профилактика и скрининг, медицински рискове и хронични състояния.

Целта е да се осигури персонализирана и проактивна помощ за потребителите, така че да бъдат подкрепени в стремежа си към по-дълъг и пълноценен живот.






