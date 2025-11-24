Подаването на топла минерална вода в централната част на Кюстендил и в квартал "Бузлуджа“ ще бъде временно прекъснато днес заради ремонт на магистрален водопровод, предадеПо информация на местната администрация причината е извършването на планирани строително-ремонтни дейности по проекта за реконструкция на магистрален водопровод за минерална вода, който свързва основните водоизточници – сондаж 1-БУ и сондаж № 5 – с разпределителната шахта на ул. "Демокрация“.Водоподаването ще бъде спряно в периода от 07.30 до 17.00 часа. През това време екипи ще работят по подмяна и модернизация на ключови участъци от съоръжението, с цел повишаване на надеждността и безопасността на системата за минерална вода.От Общината посочват, че ремонтът е част от дългосрочните инвестиции за подобряване на техническата инфраструктура в града. Местната администрация призовава гражданите за разбиране и търпение по време на извършваните дейности и предварително благодари за съдействието.