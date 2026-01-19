Във връзка с извършването на ремонтни дейности на площада пред Дома на културата, информираме всички посетители, които желаят да закупят билети и да присъстват на културните прояви, че достъпът до сградата временно ще се осъществява от северната страна, откъм детската площадка и бившата дискотека.Мярката е временна и цели да осигури безопасен и безпрепятствен достъп до културните събития по време на строително-ремонтните дейности в района.Поднасяме своите извинения за причиненото неудобство и благодарим на всички посетители за проявеното разбиране и търпение.