РЗИ – Кюстендил организира здравно-информационна кампания по повод Световен ден на здравето, съобщиха за ФОКУС от здравната инспекция. Инициативата е част от дейностите по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2026–2030 г.).

Събитието започва днес – 7 април от 11.30 до 14.00 часа в градинката пред сградата на Община Кюстендил. В рамките на кампанията експерти от РЗИ ще извършват демонстрации, свързани с вредите от тютюнопушенето, както и безплатно измерване на съдържанието на въглероден оксид (СО) в издишания въздух. На място ще бъдат раздавани и информационни материали.

За посетителите са предвидени още демонстрации, практически занимания и игри, посветени на здравословния начин на живот. Инициативите са подходящи за хора от всички възрасти – жители и гости на града.

Световен ден на здравето се отбелязва всяка година на 7 април по инициатива на Световната здравна организация. Датата е избрана в чест на създаването на организацията през 1948 година. Целта на деня е да насочи вниманието към глобални здравни проблеми и да насърчи превенцията, здравословния начин на живот и равния достъп до здравни услуги. Всяка година се поставя различен акцент, свързан с актуални предизвикателства пред общественото здраве.

Кампанията в Кюстендил има за цел да повиши информираността на гражданите относно рисковите фактори за здравето и да ги насърчи към по-здравословен начин на живот.