Областната комисия "Военни паметници“ е излязла с препоръка към Община Дупница относно паметника на незнайния войн, предаде. Комисията е разгледала и обсъдила постъпили от общините предложения относно военни паметници, нуждаещи се от рехабилитация или ремонтно-възстановителни работи.В тази връзка се изготвя предложение до Министерство на отбраната за осигуряване на допълнителни финансови средства към бюджета на общините.Областната комисия е препоръчала на община Дупница да се предприемат необходимите действия за включването в Областния регистър "Военни паметници“ на "Паметника на незнайния воин“ пред бившето поделение 45280 и паметника на полк. Васил Демиревски.