Вписват военни паметници от Дупница в областния регистър
В тази връзка се изготвя предложение до Министерство на отбраната за осигуряване на допълнителни финансови средства към бюджета на общините.
Областната комисия е препоръчала на община Дупница да се предприемат необходимите действия за включването в Областния регистър "Военни паметници“ на "Паметника на незнайния воин“ пред бившето поделение 45280 и паметника на полк. Васил Демиревски.
