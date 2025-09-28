Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница

© Фокус Кюстендил и Дупница се готвят за истински волейболен празник! Жителите на двата града ще се съберат на централните си площади, за да подкрепят националния отбор на България, който ще се изправи срещу Италия във финала на Световното първенство по волейбол, предаде "Фокус“.



Голямата среща ще бъде излъчвана на видеостени на площад "Велбъжд“ в Кюстендил и на площад "Свобода“ в Дупница. Началото на мача е в 13.30 часа.



"Нека се съберем заедно и да подкрепим българския национален отбор по волейбол, който постигна забележителен успех – класиране на финала на Световното първенство! За да изживеем този исторически момент заедно, ще бъде осигурено публично излъчване на голямата среща. Нека с аплодисменти, емоции и обич към България да бъдем едно цяло зад нашите момчета!“, призоваха организаторите.



С това двете югозападни общини се присъединяват към вълната от подкрепа в цялата страна, като дават възможност на феновете да преживеят заедно емоциите от финалния двубой.