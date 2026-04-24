Община Кюстендил продължава системните дейности по почистване и поддръжка на паметниците на територията на града, предаде репортер на ФОКУС. Инициативата е част от мащабните усилия на местната администрация за съхраняване на културно-историческото наследство и осигуряване на чиста и приветлива градска среда.

С помощта на специализирана техника днес беше основно почистен войнишкият паметник, разположен на площад "Генерал Иван Колев“. За обновяването на монумента се използва нова автономна пароструйна машина, която бе закупена наскоро от Общината.

Модерното съоръжение е монтирано върху шаси и разполага със собствен резервоар за вода, което позволява мобилност и независимо захранване от цистерна. Машината е оборудвана със собствен генератор, 30-метров маркуч и специална дюза, проектирана за щадящо, но ефективно почистване на паметници и деликатни повърхности. От общинското ръководство подчертаха, че поддръжката на паметните знаци в града ще продължи по график, за да се гарантира техният представителен вид.