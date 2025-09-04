© Фокус виж галерията В Бобов дол бяха отбелязани 26 години от аварията в мини "Бобов дол“, при която загинаха шестима служители на МВР, предаде "Фокус“. Паметта им днес почетоха роднините и колегите им.



Капитан Крум Зарев и младши лейтенантите Иван Факирски, Венцислав Георгиев, Бисер Калистратов, Ивайло Иванов и Ивайло Парасков загинаха по време на изпълнение на служебните си задължения преди 26 години.



Докато потушават пожар в склад номер 3 на Централните взривни складове на Мини "Бобов дол" в село Големо село, избухва взрив, при който шестимата млади мъже - пожарникари и полицаи, загиват на място.



Заупокойна молитва отслужи свещеник Венцислав Ангелов.



Венци поднесоха и се поклониха директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Светослав Георгиев, заместник-директорът на ОДМВР комисар Михаил Джаджаров, председателят на Общинския съвет на Бобов дол Красимир Чаврагански. Венец беше изпратен директорът на ГДПБЗН – МВР гл. комисар Ал. Джартов.



"Събрахме се за поредна година, за да почетем шестимата млади мъже, шестимата герои и да си припомним за тяхната героична постъпка. Те влязоха в огъня, за да спасят всички нас, но за съжаление останаха там“, каза началникът на РУ- Бобов дол Марио Миланов.



Паметта на загиналите шестима служители на МВР беше почетена с падане на колене и вой на сирени.