Водосвет за успешна учебна година в Кюстендил

Архиерейска света Литургия ще бъде отслужена в храм "Свети вмчк Димитър Солунски" в Кюстендил. Поводът е празникът Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен (Кръстовден). Това съобщи за "Фокус" Негово Преосвещенство Велбъждския епископ Исаак, втори викарий на Софийския митрополит и архиерейски наместник на Кюстендилска духовна околия. След службата ще бъде извършен водосвет за успешна нова учебна година, каквато традиция има в града под "Хисарлъка".



"Този празник е ден, в който се изнася Светият кръст в центъра на храма, за да може вярващите да му се поклонят, да се докоснат до него и с това да почетем спасителното дело, което извърши Господ Исус Христос за цялото човечество“, каза Велбъждският епископ Исаак.



По думите му днес ще бъде извършен и молебен за началото на новата учебна година за благословение на всички трудещите се в образователната система, както и за всички български ученици.



