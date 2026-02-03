"Кюстендилска вода“ информира, че започват дейностите по изпълнение на проект за рехабилитация на водоснабдителната система в дупнишкото село Джерман, предаде. Паралелно с това се работи и по възможността за осигуряване на аварийно водоснабдяване за населеното място. Проектните дейности са възложени от Община Дупница.В тази връзка от днес до приключване на ремонтните дейности жителите на селото ще бъдат с нарушено водоснабдяване. От водното дружество препоръчват всички потребители в село Джерман да се запасят с необходимото количество вода за питейно-битови нужди.Водопреносната мрежа в селото е изградена от етернитови тръби през 1959 година и е в силно компрометирано състояние. Аварии възникват често, като през летните месеци нерядко се налага въвеждането на режим на водата, а загубите на питейна вода са значителни.Проектът предвижда подмяна на цялата водопреносна мрежа с обща дължина 8 200 метра.