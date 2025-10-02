ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Водещи лекари от София ще преглеждат безплатно деца в Кюстендил
Целта на инициативата е да осигури достъп до високоспециализирана медицинска грижа за деца в региони, където липсата на определени специалисти често ограничава възможностите за качествени прегледи и консултации.
Прегледите ще се провеждат в сградата на Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Никола Василиев“ до 14.00 часа. Предварителното записване става на телефонен номер 0882 885 130, от 08.00 до 13.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа. Организаторите посочват, че няма да бъде върнато нито едно дете, дори и при изчерпване на часовете.
Специалисти, които ще преглеждат в Кюстендил: УНГ – д-р Виктория Калудова; травматолози – д-р Явор Пукалски и д-р Тони Доцев; хирург – д-р Георги Балканджиев; уролог – д-р Габриела Минова; офталмолог – д-р Мария Праматарова; неврохирург – доц. Николай Велинов; кардиолог – д-р Незабравка Чилингирова; ангиолог – проф. Милена Станева; ендокринолог – д-р Мария Калинкова; образна диагностика – д-р Маргарита Банова; нефролог – д-р Борис Стоилов; невролог – д-р Димитър Стаматов.
Кампанията е част от дългосрочна програма на Столичната лекарска колегия и болница "Пирогов“ за осигуряване на достъп до прегледи с многопрофилен екип от специалисти в по-малки населени места.
Политиката на инициативата е да осигури равен достъп до медицински грижи за всички деца – независимо от това дали в техния град има съответните кабинети или не.
За първи път в Кюстендил, инициативата ще обърне специално внимание и на децата-спортисти. Травматолозите ще извършат профилактични прегледи на лекоатлети от спортен клуб "Цвети Кирилова“ – сред тях скачачи, бегачи и спринтьори. Освен прегледите, специалистите ще дадат и ценни препоръки за опазване здравето на краката и ходилата, които често са изложени на натоварване при спорт.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: