Водещи лекари от София ще преглеждат безплатно деца в Кюстендил

© Илюстративна снимка Безплатни медицински прегледи за деца ще се проведат в Кюстендил на 11 октомври, благодарение на съвместна инициатива на Столичната лекарска колегия и болница "Пирогов“, предаде "Фокус“. Идеята се реализира с подкрепата и поканата на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.



Целта на инициативата е да осигури достъп до високоспециализирана медицинска грижа за деца в региони, където липсата на определени специалисти често ограничава възможностите за качествени прегледи и консултации.



Прегледите ще се провеждат в сградата на Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Никола Василиев“ до 14.00 часа. Предварителното записване става на телефонен номер 0882 885 130, от 08.00 до 13.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа. Организаторите посочват, че няма да бъде върнато нито едно дете, дори и при изчерпване на часовете.



Специалисти, които ще преглеждат в Кюстендил: УНГ – д-р Виктория Калудова; травматолози – д-р Явор Пукалски и д-р Тони Доцев; хирург – д-р Георги Балканджиев; уролог – д-р Габриела Минова; офталмолог – д-р Мария Праматарова; неврохирург – доц. Николай Велинов; кардиолог – д-р Незабравка Чилингирова; ангиолог – проф. Милена Станева; ендокринолог – д-р Мария Калинкова; образна диагностика – д-р Маргарита Банова; нефролог – д-р Борис Стоилов; невролог – д-р Димитър Стаматов.



Кампанията е част от дългосрочна програма на Столичната лекарска колегия и болница "Пирогов“ за осигуряване на достъп до прегледи с многопрофилен екип от специалисти в по-малки населени места.



Политиката на инициативата е да осигури равен достъп до медицински грижи за всички деца – независимо от това дали в техния град има съответните кабинети или не.



За първи път в Кюстендил, инициативата ще обърне специално внимание и на децата-спортисти. Травматолозите ще извършат профилактични прегледи на лекоатлети от спортен клуб "Цвети Кирилова“ – сред тях скачачи, бегачи и спринтьори. Освен прегледите, специалистите ще дадат и ценни препоръки за опазване здравето на краката и ходилата, които често са изложени на натоварване при спорт.



