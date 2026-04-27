Съдовият хирург Д-р Кристина Каращранова ще извършва безплатни профилактични прегледи в Кюстендил, съобщават на страницата си от Общината.

Лекарят е с опит в диагностиката и лечението на заболявания на артериалната и венозната система

Прегледите ще се проведат на 2 май (събота), от 10:00 до 15:00 часа, в сградата на поликлиниката, ул. "Пейо Яворово“ №6 кабинет 220.

Д-р Каращранова работи активно в областта на съдовата хирургия, като прилага съвременни хирургични и ендоваскуларни методи. Професионалните ѝ интереси са насочени към лечението на:

• периферна артериална болест

• заболявания на каротидните артерии

• венозни заболявания чрез минимално инвазивни методи

В практиката си тя поставя акцент върху прецизната диагностика и проследяването на пациентите, като осигурява спокойна и професионална грижа през целия лечебен процес.

Прегледите ще се извършват с ехо-доплер, като са подходящи за хора от всички възрасти. Желаещите могат да запишат час на телефон: 0882 885 062

Препоръчително е от прегледите да се възползват хора с оплаквания като болки и тежест в краката, отоци, разширени вени, както и пациенти с рискови фактори като високо кръвно налягане, диабет или тютюнопушене.

Инициативата има за цел да насърчи профилактиката и ранното откриване на съдовите заболявания.