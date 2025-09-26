Воден режим за още три села край Кюстендил

© Фокус Архив Селата Жиленци, Лозно и Лелинци вече са на режимно водоснабдяване, предаде "Фокус“. Причината е продължаващото засушаване и намалелият дебит на водоизточниците.



Към жителите на селата Жиленци и Лозно ще се подава вода за питейно-битови нужди от 6.00 часа до 10.00 часа и от 17.30 часа до 22.00 часа. Преустановяване на водоподаването ще има от 10.00 часа до 17.30 часа и от 22.00 часа до 6.00 часа. Режимното водоснабдяване е в пряка зависимост от възстановяване на нормалния дебит на водоизточниците и е с цел гарантиране на водоснабдяването във всяка част от посочените населени места.



Същото важи и за село Лелинци, но там режимът е друг. Селото е разделено на висока и на ниска зона. Режимът е: водоснабдяване към потребителите във високата зона за 48 часа и преустановяване след това на водоподаването за 24 часа. Водоснабдяване на потребителите в ниската зона за 24 часа и преустановяване на подаването на вода за 48 часа.