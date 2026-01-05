ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте как в Сандански ще отбележат Богоявление
В 11:00 ч. свещениците от местното църковно настоятелство ще поведат литийно шествие от храм "Свети Георги“ до езерото в градски парк "Свети Врач“.
Църковният ритуал по хвърляне на кръста в езерото ще започне в 11:30 ч.
В него ще се включат и военните от III-то Бригадно командване, гр. Благоевград. Ще бъдат осветени знамената на България и Община Сандански, като традиция, която в продължение на много години е неизменна част от воинските и християнски обреди, които подчертават неразривната връзка между общество, църква и армия.
От Църковното настоятелство апелират на този свещен празник всички, които ще участват в ритуала по хвърляне на кръста да бъдат провославно кръстени, както и да не са употребили алкохол и наркотични вещества.
