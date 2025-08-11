Новини
Вижте кадри от огнения ужас в Сунгурларско!
Автор: Иван Сотиров 19:42
Както Burgas24.bg съобщи малко след 15:00 ч. днес започна евакуация на жителите на сунгурларското село Скала. Хората ще бъдат настанени в село Славянци, където екип на БЧК ще се погрижи за тях.  

Ситуацията е динамична. На терен работят два самолета и 1 хеликоптер, 14 автомобила, очакват се още  7 от близки до Бургас области. На този етап информацията е за 1 изгоряла необитаема постройка. Населението на село Скала е изведено на безопасно място. Освен пожарната на терен са мобилизирани и екипи на ОД на МВР – Бургас, които участват в гасенето.

Няма пострадали и бедстващите хора. В момента усилията на органите са насочени към ограничаване периметъра на пожара и недопускането му да премине пътя.




