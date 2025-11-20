ЗАРЕЖДАНЕ...
Виртуално пътешествие вече е достъпно в Мелник и Сандански
Тази виртуална реалност позволява на посетителите да "прелетят“ над забележителностите на Мелник , да разгледат ключови обекти и терени от нов ъгъл и да получат по-цялостна представа за историята и развитието на града.
Преживяването е създадено така, че да бъде достъпно, увлекателно и подходящо за всички възрасти, включително за хора, които трудно достигат до по-високи или трудни терени.
Чрез VR технологията посетителите ще могат да разгледат Мелник от птичи поглед; да се запознаят с важни исторически обекти; да получат по-ясна визуална представа за терена и архитектурата.
Виртуалната разходка е достъпна в Археологически музей – Сандански и Музей на историята в град Мелник.
