От 1 декември посетителите на Археологически музей Сандански и музей на историята в гр. Мелник ще могат да изживеят "Мелник – полет над вековете“ – виртуална разходка в миналото на Мелник чрез VR очила .Тази виртуална реалност позволява на посетителите да "прелетят“ над забележителностите на Мелник , да разгледат ключови обекти и терени от нов ъгъл и да получат по-цялостна представа за историята и развитието на града.Преживяването е създадено така, че да бъде достъпно, увлекателно и подходящо за всички възрасти, включително за хора, които трудно достигат до по-високи или трудни терени.Чрез VR технологията посетителите ще могат да разгледат Мелник от птичи поглед; да се запознаят с важни исторически обекти; да получат по-ясна визуална представа за терена и архитектурата.Виртуалната разходка е достъпна в Археологически музей – Сандански и Музей на историята в град Мелник.