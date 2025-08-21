ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вино и гурме преживявания в първото издание на Struma Wine Run в Долината на Струма
На 3 октомври ще можете да се насладите на тематична вечеря сред лозята. На 4 октомври ще се проведе Struma Wine Run – атрактивно бягане по живописно 8 км трасе сред лозята с винени дегустации и загадки по пътя, вдъхновено от известния Marathon du Médoc във Франция. На 5 октомври - дегустация на вино и посещение на Музея на ретроавтомобили.
В рамките на фестивала ще има и специални гурме вечери, DJ party край басейна на избите и възможност за посещение на Музея за ретро автомобили в с. Капатово с дегустация на вино и обяд.
Участието е само с предварителни регистрации.
