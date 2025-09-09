Новини
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
Автор: Георги Кирилов 10:52
©
виж галерията
В социалните мрежи се появиха нови кадри и разкрития около инцидента с пребития шеф на полицията в Русе Николай Кожухаров и неговият спътник Георги Димитров. Записите са от камера на улица "Мостова", където се предполага е станал конфликтът между Кожухаров, Димитров и четиримата младежи от колата. 

"Фокус" припомня, че Окръжна прокуратура - Русе взе мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо всеки един от четиримата обвиняеми за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган. Според магистратите има достатъчно доказателства на този етап от разследването. Като мотиви за решението си съдът изтъкна, че младежите са демонстрирали арогантно поведение и липса на респект. 

В съда преди дни, шофьорът на колата Кирил Гочев каза, че е шофирал с 40 км/ч, но колата му била шумна. Според него, съседът на шефа на полицията в Русе се е стреснал, изскочил е пред колата и е започнал да ги псува. 

Според автора на публикацията във Facebook спрямо времето, приблизителната скорост на автомобила е била между 36 и 42 km/h. "Тази скорост изключва “дрифтене", такова не се вижда и от видеото", казва той. 

"На снимката се вижда и друго. Жена и дете се разхождат по улицата, а не по тротоара. И най-вероятно това, че колата с 4 момчета е минала близо до тях, е афектирало шефа на полицията и съседа му, които са вървели също по улицата и са препречили пътя на автомобила с телата си. Какво се е случило след това също скоро ще стане ясно, но версията за “дрифтене", обяснява авторът. 

Снимка 3:

- вижда се и пристигането на първата патрулка в 00:32 часа. После идват и още поне 2 патрулки.

Снимка 4:

- линейка, която идва в 00:40 часа, стига до мястото на среднощната свада, но странно защо веднага дава назад и си заминава. Тук разказа на медицинските лица също би бил доста любопитен.

В заключение “опасно шофиране" няма, има безотговорно поведение на майка с детето си, които вместо да използват двата тротоара, се разхождат по пътното платно. Има патрулки, има линейка, има съседи станали свидетели на всичко, но разбира се, дори и след това видео ще има много хора, които ще продължават да вярват на версиите на полицията, защото “всеки сам си преценя".

 


-1
 
 
В интернет има по-дълга версия. Кожухаров е бил в компанията на оперативно интересното лице - Цанко Асенов (Цоко). Прибират се от заведение. Преграждат улицата и спират автомобила, удрят през прозореца и отварят врати, за да вадят шофьора. Разменят по 1-2 шамара и спират. После идват 3 патрулки и линейка. Всички разговарят. Малко след това всеки си тръгва по живо по здраво.
+1
 
 
Полиция трябва да се уволни и да се съди за уронване престижа на професията си и лъжи. Той е откровен лъжец. Онзи министъра на МВР също да си заминава. Изказванията и заканите ги отправи към задържаните без да е минало следствие и обвинение от прокуратурата. МВР не му е бащиния. Има си закони и етика. Щом е повярвал на една мутра и пияна свиня ,значи е олигофрен. А длъжностното лице е такова там където работи или представлява институцията си. Пиян след полунощ ,арогантен с тези ланци и татуировки не му пише на челото ,че е полицай. Няма поведение на такъв. Такъв да го размажеш от бой е наказуемо ,като деяние ,но да се напъват ,че бил полицай...Ами не се е държал ,като такъв. Ако е имало побой и е имало патрулки ,"биячите" щяха да бъдат арестувани веднага. Направили са им проби за алкохол и наркотици - отрицателни. Какво се е случило от 00:40 до 5:30 сутринта когато Ланеца се е почувствал зле...ако не разкаже ,детектор на лъжата. Тея номера да изчака докато му се разсее алкохола в кръвта са милиционерски номера. Тест за наркотици също е нужен. Идиота се е съветвал с адвокати и се е скрил в болницата УЖ ,че много бит и са му преливали кръв. Сигурно се знае защо му се прелива без нужда!!!! Те и доктори си имат тези мутри. При разкъсани вътрешни органи и вътрешен кръвоизлив първите 1-2 часа са крайно опасни. Линейката си е тръгнала!!! Значи той не е бил в тежко състояние и опасност за живота. Лъжец и мръсник отвсякъде. Съд до дупка ,ако трябва в Страсбург. И лекарите да дадат обяснение какво са правили след ,като е постъпил.
0
 
 
Въпреки ,че не съм фен на министър Митов ,го приветствам за коментара.Не може някакви роми с чалга самочувствие да бият полицаи,лекари,учители или когото и да било.Тяхните права да си ги търсят в съда.Да видят как е в либерална Европа.В Америка която е най-демократичната държава щяха вече да са в отвъдното
0
 
 
Ситуацията действително е много опасна и четиримата посерковци са били спрени напълно правилно. Няма работа да лети след завой в град при нулева видимост.Жената и детето са на улицата, защото очевидно тротоарът е зает от други гомньовци, паркирали там!
