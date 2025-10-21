ЗАРЕЖДАНЕ...
|Венцислав Николов за убития ученик в мол "София": И паник бутон да има, нещо такова трудно може да се предотврати
Трябва да се засили охраната
Търговските центрове са отворени места за много посетители, подчерта той.
"Както се охраняват футболни мачове, концерти - така трябва да се помисли и за охраната в търговските центрове. Трябва повече охрана. Охранителите трябва да имат повече права. Една охранителна фирма дори не може да поиска лична карта за идентификация на някое лице", обясни Николов пред Bulgaria ON AIR.
Крайни мерки ще решат проблема?
"МВР трябва да има по-засилено присъствие. Не е само въпрос на охранители. Единственото, което охранителите могат да направят, е да се опитат да задържат хората до пристигането на органите на МВР. Нещата са комплексни. Много пъти сме повдигали въпроса за кражбите в търговските центрове, хулиганското поведение на младежите. Дори малко по-крайни мерки биха могли да се вземат - деца без придружители да не могат да влизат вътре", посочи още председателят на Българската ритейл асоциация.
Николов заяви, че асоциацията е активна страна по проблема, но е необходима по-дългосрочна стратегия.
"Законодателна инициатива в парламента. Оттам съдействие от министерството", уточни той.
Паник бутоните няма да са ефективни при подобни инциденти
"Тези неща се случват за секунди. За пет секунди - и паник бутон да има, трудно може да се предотврати. Трябва да се работи с младежите, да разберат степента на опасност на тези прояви. Ключът от бараката е в Министерството на вътрешните работи. Те са хората, които отговарят за реда и сигурността в държавата. Без тяхното участие няма какво да направим", заключи Николов.
Припомняме, че министър Даниел Митов и професионалното ръководство на МВР с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София (т.нар. молове) ще се срещнат днес, за да обсъдят оптимизирането на мерките за сигурност в обектите.
