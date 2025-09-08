Новини
Великолепни кадри от Банско на 6-и: Празник на традиции, вкусове и музика
Автор: Георги Кирилов 20:58Коментари (0)9
© Община Банско
виж галерията
На 6 септември – Деня на Съединението, Банско отбеляза празника с богата програма, изпълнена с цвят, емоции и уважение към традициите. Организатори на събитието бяха Задругата на банските механджии "Уникално Банско“, Съюзът на туристическия бизнес – Банско, община Банско и Читалище “Никола Вапцаров - 1894", които впечатлиха жителите и гостите на града с пъстро шествие по улица "Пирин“. Участниците – облечени в народни носии и придружени от звуците на гайди – преминаха тържествено по главната улица, спирайки на места, за да заиграят кръшни хора и да предадат празничното настроение на присъстващите.

Тридневният празник започна с детска кулинарна работилница, водена от шеф Ради Стамболов, в която най-малките имаха възможност да се запознаят с традиционни рецепти, представени по достъпен и увлекателен начин . В петъчната вечер, на площад "Никола Вапцаров“, се изви голямо българско хоро с участието на автентичната фолклорна формация "Бански старчета“ и мъжка фолклорна група "Ограждена“, които събраха аплодисментите на публиката със своето живо и неподправено изпълнение.

Кулминацията на празника бе в събота, когато бе представен фолклорният спектакъл "Банско през сезоните“. Самодейците от града, пазители на местната памет и идентичност, сътвориха на сцената истинска приказка за духа на Банско. Площадът оживя с представянето на четирите сезона – пролетта със своите пъстри цветове и надежда , лятото – богато, весело и гласовито , есента – ухаеща на грозде и плодородие , и зимата – спокойна, снежна и изпълнена с човешка топлина . Всеки сезон разказа своя история, вплетена в обичаите и ежедневието на банскалии, а заедно изградиха пъстрата и уникална дреха на града – дреха, сътъкана от памет, вярвания и жива връзка с корените.

Спектакълът се превърна в своеобразен мост между миналото и настоящето, напомняйки, че Банско не просто съхранява, а активно живее своите традиции. През цялото време на празника шатрите на Задругата на банските механджии и Съюза на туристическия бизнес бяха пълни с традиционни бански специалитети, приготвени с майсторство от местни механджии – автентичен вкус, поднесен с внимание и отношение . Така Банско отново доказа, че умее не само да привлича с красотата си, но и да обединява хората чрез традициите, кухнята и музиката – живата същност на българския дух

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
