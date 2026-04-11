Община Кюстендил обособи великденски кът с живи животни в лесопарк "Хисарлъка“, за да създаде празнично настроение за децата и техните семейства. За ФОКУС от Общината посочиха, че пространството е разположено под паметника на Йордан Митрев – едно от най-посещаваните места за разходка в града.

В специално оформения кът малки и големи могат да се насладят на три мини зайчета, три кокошки от породата Феникс и един петел. Животните допринасят за още по-автентична великденска атмосфера сред природата и предизвикват усмивки у посетителите.

Кътът ще бъде отворен всеки ден от 9.00 до 18.00 часа, като инициативата продължава до понеделник включително. Посетителите имат възможност да наблюдават животните отблизо, да общуват с тях и да се потопят в празничния дух на Великден.

За доброто състояние на животните се грижат служители на зоопарка в Кюстендил. Осигурени са необходимите храна и вода, а всяка вечер те се прибират обратно на територията на зоопарка.

С инициативата общината цели да предложи едно различно и запомнящо се великденско преживяване, съчетаващо природата, празника и радостта от срещата с животни.