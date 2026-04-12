Доброволческата организация "Миг човечност“ успешно реализира традиционната си Великденска благотворителна кампания, насочена към възрастни хора в неравностойно положение от област Кюстендил, съобщиха за ФОКУС организаторите на инициативата.

В рамките на инициативата доброволците успяха да достигнат до общо 75 населени места, като бяха раздадени 1347 пакета с хранителни продукти. Кампанията отново обедини десетки дарители и съмишленици от цялата страна, които подкрепиха каузата с продукти от първа необходимост и празнични лакомства.

Събраните дарения включваха основни хранителни продукти като ориз, боб, леща, олио, брашно, захар и консерви, както и традиционни великденски изделия – козунаци, сладки и други лакомства, които внесоха топлина и празнично настроение в домовете на възрастните хора.

Пакетите бяха раздавани в дните преди Великден, като доброволците посетиха десетки малки населени места в региона и лично достигнаха до нуждаещите се. Така инициативата не само осигури необходима подкрепа, но и донесе радост и внимание на самотно живеещи хора.

От организацията изразиха своята искрена благодарност към всички, които са помогнали кампанията да се реализира успешно.

"Благодарим от сърце на всички, които ни подкрепиха и ни помогнаха да стигнем до толкова много хора. Радваме се, че заедно успяхме да направим празника им по-специален“, споделиха от "Миг човечност“.

С реализирането на инициативата доброволците отново доказаха, че доброто има силата да обединява и да достига до всеки, който има нужда от подкрепа.