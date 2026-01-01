В първия ден на новата година няколко кюстендилски села се превръщат в сцена на вековен обред, съхранен и предаван от поколение на поколение, предаде. От ранно утро до залез слънце улиците на Ябълково, Слокощица и Жабокрът се огласят от тежките звуци на чанове и звънци, докато сурвакари, кукери и джамалджии обикалят домовете на местните хора.Обредните групи обхождат селата неуморно и няма дом или къща, в които да не бъдат посрещнати с отворени врата. С ритуални благословии те прогонват злите сили и отправят пожелания за здраве, плодородие и благополучие към стопаните и техните семейства. При влизането си в домовете сурвакарите благославят за здраве и по традиция извиват хоро, превръщайки всяко посещение в празник.Персонажите в обреда са пъстри и многобройни – булка и младоженец, свекър и свекърва, лекар, домакини, шафери, сватове, поп, мечка и мечкар, музиканти и още десетки образи, които пресъздават сцени от народния бит и вярвания.Джамалджиите впечатляват с внушителни маски и богато украсени костюми, а звукът на звънците им се чува надалеч, създавайки силно усещане за магия, тайнственост и живата връзка с българската традиция.