Вековна традиция оживява в кюстендилските села
Обредните групи обхождат селата неуморно и няма дом или къща, в които да не бъдат посрещнати с отворени врата. С ритуални благословии те прогонват злите сили и отправят пожелания за здраве, плодородие и благополучие към стопаните и техните семейства. При влизането си в домовете сурвакарите благославят за здраве и по традиция извиват хоро, превръщайки всяко посещение в празник.
Персонажите в обреда са пъстри и многобройни – булка и младоженец, свекър и свекърва, лекар, домакини, шафери, сватове, поп, мечка и мечкар, музиканти и още десетки образи, които пресъздават сцени от народния бит и вярвания.
Джамалджиите впечатляват с внушителни маски и богато украсени костюми, а звукът на звънците им се чува надалеч, създавайки силно усещане за магия, тайнственост и живата връзка с българската традиция.
