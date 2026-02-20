Кметът на Община Сапарева баня издаде заповед във връзка с предстоящото отбелязване на празника Сирни заговезни на 22 февруари, с която се въвеждат конкретни ограничения с цел опазване на обществения ред и предотвратяване на пожари, предадеСъс заповедта се забранява паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване и поддържане на огньове. Не се допуска и паленето на огньове върху тревни площи, както и в близост до жилищни сгради и други постройки, създаващи опасност от възникване на пожар.Всички огнища трябва да бъдат загасени най-късно до 22.00 часа на 22 февруари. Обредните традиции, свързани с паленето на огньове за здраве и благоденствие, следва да се извършват контролирано и под непрекъснато наблюдение.Контролът по изпълнение на заповедта за град Сапарева баня е възложен на специалист "ОМПБ и гражданска защита“ към общината и на полския пазач, които трябва да извършат проверка на територията на града в деня на празника. За селата Сапарево, Овчарци и Ресилово отговорността е възложена на кметовете по населени места.При установени нарушения ще бъдат налагани глоби от 100 до 200 лева съгласно Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на общината. При нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни лица, санкциите ще бъдат налагани на техните законни представители.Контролът по цялостното изпълнение на заповедта е възложен на заместник-кмета на общината. Заповедта ще бъде сведена до знанието на населението и на Районното управление на МВР – Дупница.