Строги мерки за безопасност и пълна забрана за палене на открит огън се въвеждат на територията на Природен парк "Рилски манастир“. За ФОКУС от Дирекцията на природния парк съобщиха, че ограниченията влизат в сила със заповед на директора на парка и са във връзка с настъпването на активния пожароопасен сезон.

Забраната обхваща извършването на всякакви огневи работи на цялата защитена територия, като това включва и обособените кътове за еднодневен отдих. Мерките ще бъдат в сила от 1 април до 30 ноември 2026 година. От дирекцията на парка призовават всички посетители да бъдат отговорни по време на своите разходки в планината, за да се избегнат инциденти и да се съхрани природата.

Същевременно, въз основа на заповед на областния управител на Кюстендил и по предложение на Регионалната дирекция по горите в Кюстендил, целият период от началото на април до края на ноември е официално обявен за пожароопасен сезон в горските територии на цялата област Кюстендил. Решението е взето с цел осигуряване на максимална пожарна безопасност и превенция на възникването на пожари.

През този период се засилва контролът в горските масиви, като нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за горите и Наредбата за защита на горските територии от пожари.