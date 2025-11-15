ЗАРЕЖДАНЕ...
Вдигаме или не вдигаме ръка на пешеходните пътеки, говори полицейски инспектор от Пловдив:
©
Относно новите изменения в Закона за движение по пътищата трябва да се каже, че: Да, при пресичане на пешеходна пътека се подава сигнал с дясната ръка, като се вдига високо, след което се отглеждаме вляво, вдясно, пак вляво и пресичаме на пешеходната пътека. Този сигнал е с цел по-голяма забележимост от идващите водачи на превозни средства, за да мога да имат нужната реакция, за да спрат.
Доста от пешеходците тръгват да пресичат, без да подават този сигнал с ръка, така, гледайки в старото правило, че когато стъпне на пътното платно, водачът е длъжен да спре. Притеснявате ли се, че може да станат непредвидени инциденти?
От служителите на Пето районно управление в Пловдив ежедневно се провеждат различни проверки, провеждат се различни беседи с граждани и преминаващи през пешеходните пътеки, за да обясним точно това нещо, че вече е въведено и трябва да се спазва.
Не мога да кажа, че не се притеснявам. По-скоро това е положителна на част с вдигането на ръката, защото все пак, както казах, за изостря се вниманието на водача.
Още от категорията
/
Четири нови отделения и две нови медицински дейности са заложени в предложението за нова болница между Петрич и Сандански
14.11
Съдът в Русе отхвърли искането за отвод по делото на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Добра новина за общините Петрич, Сандански, Кресна, Струмяни и МБ...
17:02 / 14.11.2025
Над 150 души участваха в акцията за диагностициране на диабет в ...
16:08 / 14.11.2025
Две театрални постановки ще съберат публиката в Симитли за "Нощта...
16:09 / 14.11.2025
Община Сандански с одобрени проекти за устойчиво развитие
16:08 / 14.11.2025
Село Баня помни и тачи своите достойни чеда, загинали в името на ...
16:11 / 14.11.2025
Четири нови отделения и две нови медицински дейности са заложени ...
13:11 / 14.11.2025
Актуални теми
Майна Таун
преди 3 мин.
В Германия само да доближиш пешеходна пътека, колите спират от далече, тука ще подваш сигнали, скоро ще направят колите и по тротоарите да се движат
nevko
преди 19 мин.
В допълнение , България е туристическа дестинация, задължително всеки турист преди да я посети , курс за пешеходци, защото според родните неграмотници и инструктори, нашия закон съществено се различава от международните. Ми представете си, Тръмп тръгне да пресича и го блъсне кола , защото не е вдигнал ръка :) Упс грешен пример , той ходи винаги с вдигната ръка.
Сергей Пройчев
преди 38 мин.
дрогарьо старшинка я пак се отвори закона и прочети чл.32 -пешеходците могат да подадат сигнал с ръка.Това значи че ако искат ще подадат ако искат не.Я обясни на жена ти дето е награбила 2 пълни чанти от Кауфланд как ще ги хвърли на земята и ще почне да маха с ръчичка.Докога разни полицайчета ще ни лъжат какво пише в закона-ами целия закон го име в интернет и всеки който иска може да си прочете а за полицайчетата нещастни е задължително.Същото е със зимните гуми-ами не са задължителни пак в същия закон си го пише.Ама кой да чете-излиза драшна говори страшно и хората се вързват.
Dr_Muerte
преди 48 мин.
Пълна простотия!
Мишев
преди 55 мин.
Докога ще се говорят глупости, за да се измести фокуса от основния проблем. Може би трябва бяло знаме да носим за да минем пешеходна пътека. Нека всички да бъдем отговорни към движението и пресичането по пътищата.
TrakiaSlava
преди 56 мин.
ПЪЛНА про стащина да вдигаш ръка, никъде в ЕС няма такова нещо
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.