Организаторите нав Кюстендил алармираха относно автентичността на страницата му в социалната мрежа Facebook, предаде. От Общината информираха, че официалната и актуална Facebook страница на фестивала е само една. Тя е:Всички други страници или профили с името "Джамала“ не са свързани с организаторите и Община Кюстендил не носи отговорност за съдържанието, публикувано в тях.Националният маскараден фестивал "Джамала“ – Кюстендил ще се проведе на 7 и 8 февруари. В началото на февруари градът отново ще се превърне в сцена на магия, ритъм и древни обичаи, които събират хора от близо и далеч.За трета поредна година площад "Велбъжд“ ще затупти в ритъма на хиляди звънци и чанове. Десетки маскарадни групи от цялата страна ще представят богатството на българските традиции и обичаи, свързани с маскарадните игри и обредността.