|Важни решения за Банско
В рамките на заседанието беше обсъдена и приета докладна относно увеличаване броя на децата в групите в общинската детска градина "Мечо Пух“, гр. Добринище за учебната 2025/2026 година.
Съветниците обсъдиха и Годишния план за социалните услуги, предлагани на територията на общината за 2026 г. Представена беше актуална информация за съществуващите услуги, а също и предлаганото допълнение от две нови резидентни услуги - за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания и резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения.
Общинските съветници одобриха и обезпечаване на гаранция във връзка с одобреното от Министерство на младежта и спорта финансиране на проект за изграждане на нова спортна площадка в града, която ще включва игрище за тенис на корт, зона за волейбол и баскетболен кош. Площадката е част от проект "Архитектурно – художествено и ландшафтно оформление на паркови територии около река Глазне – Подобект 1: Етап 2 – "Спортно игрище“. Около спортната зона ще бъдат оформени зелени площи, изградена ще бъде и детска площадка, както и открит фитнес.
