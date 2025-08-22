Важни решения за Банско

© На редовно заседание на Общински съвет Банско, местният парламент разгледа отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Банско за 2024 г., както и информация за текущото му изпълнение към 30 юни 2025 г.



В рамките на заседанието беше обсъдена и приета докладна относно увеличаване броя на децата в групите в общинската детска градина "Мечо Пух“, гр. Добринище за учебната 2025/2026 година.



Съветниците обсъдиха и Годишния план за социалните услуги, предлагани на територията на общината за 2026 г. Представена беше актуална информация за съществуващите услуги, а също и предлаганото допълнение от две нови резидентни услуги - за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания и резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения.



Общинските съветници одобриха и обезпечаване на гаранция във връзка с одобреното от Министерство на младежта и спорта финансиране на проект за изграждане на нова спортна площадка в града, която ще включва игрище за тенис на корт, зона за волейбол и баскетболен кош. Площадката е част от проект "Архитектурно – художествено и ландшафтно оформление на паркови територии около река Глазне – Подобект 1: Етап 2 – "Спортно игрище“. Около спортната зона ще бъдат оформени зелени площи, изградена ще бъде и детска площадка, както и открит фитнес.