Важни обществени обсъждания стартират в Кюстендил

Областният информационен център в Кюстендил започва публични обсъждания на концепциите за интегрирани териториални инвестиции – 2, предаде "Фокус". ОИЦ – Кюстендил е част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион. В рамките на една седмица, 13 – 17 октомври, ще се проведат публични обсъждания на концепциите за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), преминали етапа на оценка на административно съответствие и допустимост. Този етап са преминали три концепции.



В първата концепция Община Кюстендил предвижда енергийно обновяване на десет многофамилни жилищни сгради, ремонт на покрив, фасади и физкултурен салон на Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“, в допълнение с изграждане на открит фитнес и облагородяване, както и закупуване на два мобилни кабинета за болницата в града.



При втората инвестиция Община Кюстендил предвижда основен ремонт и модернизация на физкултурния салон към Спортно училище "Васил Левски“ и откритата спортна площадка.



Третата концепция е насочена към Дупница и Сапарева баня. Тя включва подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, ремонт на училища и детски градини, ремонт и оборудване на кабинети за общопрактикуващи лекари, подобряване на условията за диагностична дейност в общинската дупнишка болница.